Налоги в 2022-м: сколько придется заплатить

Налоги позволяют правительству финансировать инфраструктурные, социальные проекты, армию, образование, обслуживать дороги и друге сферы, оказывающие влияние на жизнь простого украинца. И даже несмотря на тот факт, что каждый год граждане отдают государству львиную долю своих доходов для оплаты налогов, многие направления не получают необходимого финансирования, сообщает Maanimo.

В каком размере и, собственно, какие налоги будут платить украинцы в наступившем году?

Налоги в Украине условно разбивают на прямые и косвенные. Прямые уплачиваются с зарплат граждан страны, они разбиваются на несколько групп: единый социальный взнос (ЕСВ), налог на доходы (НДФЛ) и военный сбор.

Единый социальный взнос или ЕСВ

Средства направляются в государственный Фонд соцстрахования. Из него выплачиваются пенсии, пособия по нетрудоспособности или безработице. Ставка ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты, т.е. 1430 грн. Но уже в октябре текущего года размер ЕСВ вырастет, как и минимальная зарплата (до 6700 грн), и будет составлять 1474 грн. Не платят этот налог ФОПы или независимые предприниматели, которые получают пенсию или имеют инвалидность.

Налог на доходы физических лиц или НДФЛ

Налог, который уплачивается с любых доходов по ставке в 18% от полученной суммы. Он применяется к широкому перечню доходов, важнейшие из которых: зарплата, поощрение, премия, компенсация; стипендия; средства, которые получил ФЛП как результат своей работы; средства, полученные от аренды имущества; инвестиционная прибыль от ценных бумаг; выигрыш в лотерею или азартные игры; проценты с депозитного счета. НДФЛ не взимают с пенсий, страховых выплат, государственных грантов и ковидных выплат.

Военный сбор

Ставка налога составляет 1,5% и полностью направляется на нужды Вооруженных сил Украины. Его не применяют к обеспечению разведчиков, пограничников, работников МВД и правоохранителей.

Все коварство косвенных налогов заключается в том, что их можно попросту не заметить, так как они уже включены в стоимость товаров и услуг.

Налог на добавленную стоимость или НДС

НДС включен в цену продукта, его размер привязан к добавленной стоимости, которая зависит от сферы деятельности производителя или поставщика услуг, и варьируется от 0% до 20%.

Акцизы

И этот налог тоже ложится на плечи потребителей таких товаров, как алкоголь, табак, топливо и автомобили. Изначально предприниматель оплачивает акцизы, но их часть выводится в чек покупателю. Каждый вид товара имеет свою ставку налога, и в 2022 году акцизы подорожают на 5%, что, безусловно, повлияет на конечную стоимость продукта для потребителя.

Что принесет нам 2022-й?

Закон №5600 уравняет в налоговой ставке всех владельцев сельскохозяйственной земли. Если ранее ставка налога варьировалась от 0,1% до 3%, то с января 2022 года ставка составляет 5% от стоимости участка. Благодаря внедрению этой нормы стоимость участка земли возрастет в 5 раз, но фискальщики твердят о том, что закон позволит вывести из тени сельскохозяйственную деятельность. Платить налог в целых 18% НДФЛ придется тем, кто выращивает на своем участке овощи на продажу и получает с этого доход в размере 12 минимальных зарплат, т.е. 78 тыс. грн.

Придется несладко и украинским рекламодателям, которые работают на таких международных площадках, как Google и Facebook. Закон №4184 обязует интернет-компании без регистрации в Украине платить 20% НДС за продажу своих услуг. И снова эти 20% лягут на плечи пользователей, рекламирующих свои товары/услуги на платформах Google и Facebook.

Коснутся налоговые новшества и украинских айтишников. В 2022 году запустится пилотный проект Дія.City — специальный правовой и налоговый режим для IT-компаний. Это означает, что впервые будет введен налог на выведенный капитал. У резидентов появится возможность выбирать между налогом на прибыль (18%) и налогом на выведенный капитал, который составит 9%. Что же касается налогообложения доходов работников IT­-сферы, то будут действовать следующие ставки: НДФЛ — 5%, ЕСВ — 22% от минимальной зарплаты, военный сбор — 1,5%.

В целом новые налоги практически не затронут кошельки обычных украинцев, а вот бизнесу в этом году придется непросто. Особенно остро увеличение налоговой нагрузки ощутят те, кто рекламирует свой бизнес в интернете, IT­-сфера, девелоперы и аграрный сектор.