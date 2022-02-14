Если небо закроют: советы путешественникам

"Правда, что небо закрывают?" Об этом, о панике клиентов, о ситуации в стране и о том, что делать в случае, если вылеты действительно запретят, рассказала владелец и директор туристического агентства "Pina Colada", travel-эксперт ﻿Ирина Заика, сообщает УНИАН.

"Начнем с того, что, независимо от степени нашей паники, мы никак не влияем на ситуацию. А значит, нет смысла себя накручивать", – успокаивает она.

Говоря о происходящем, эксперт утверждает, что на данный момент небо никто не закрывает.

"Есть, безусловно, напряжение относительно ситуации в Украине и риска нападения России. По этой причине некоторые западные страховые компании приостановили действие страхования самолетов на период нахождения их в воздушном пространстве Украины. Именно поэтому борта тех авиакомпаний, которые попали под это решение, действительно, сейчас отменяют или могут отменить полеты в/из Украины", – заметила Заика.

Она также добавила, что сейчас "авиакомпании и государство ищут варианты новых финансовых гарантий" .

"Но, конечно, есть те, кто должен лететь в ближайшие дни – из Украины или в Украину. Не волноваться невозможно. И хочется знать, что будет и что делать.

Первое – успокоиться. Потому что, возвращаемся к началу, – наше волнение никак не влияет на ситуацию", – советует специалист.

Второе, и более важное, что посоветовала эксперт, – если ваши туры/вылеты в ближайшие дни, не инициируйте их отмену.

"Потому что, пока авиакомпания или туроператор не сообщили вам со своей стороны официально об отмене тура или вылета с предложенными вариантами решения вопроса, отказ с вашей стороны практически по любому договору влечет за собой 100% штраф. Если, конечно, у вас не какой-то супер-тариф на перелет. Вы же не хотите потерять деньги? Тогда не горячитесь", – объясняет Заика.

По ее словам, страховка от невыезда покрывает страховые случаи – болезнь, смерть, несчастный случай, пожар и т.д. Но не покрывает варианты "передумал, не хочу, боюсь" .

"Боитесь – оставайтесь дома. Ваше спокойствие и безопасность ведь важнее денег, правда?

Третье – если на одной чаше весов деньги, а на другой – безопасность, жизнь и здоровье, что вы выберете? Даже не сомневаюсь, что второе", – говорит эксперт.

Владелица турагентства напоминает, что авиаперелеты – очень серьезное и очень недешевое дело.

"Никому не интересно просто так отменять рейсы, отказываясь от прибыли и попадая на всяческие компенсации. Но на первом месте всегда стоит безопасность. Поэтому, если ваш вылет отменили из-за соображений безопасности – это хорошая новость. Потому что, согласитесь, лучше не улететь, просидеть сутки в аэропорту, ехать на автобусе из другого города, ночевать не в самой лучшей гостинице, чем подвергнуть себя опасности в небе", – утверждает Заика.

И последний, четвертый совет от Ирины туристам – не читать и не распространять "ф ейки и всевозможные мнения, предсказания" , и все, что начинается со слов "возможно", "предположительно" и так далее.