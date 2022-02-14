Романтические и элегантные платья на День влюбленных

День святого Валентина – самый романтичный праздник в году. Девушки особенно трепетно ждут этого момента. Если вы еще находитесь в раздумьях и не знаете, что надеть на встречу с парнем – советуем обратить внимание на платье Леони Ханне, сообщает 24 Канал.

Немецкая инфлюенсер Леони Ханне, за которой следит 4 миллиона подписчиков, рассказывает в своем личном профиле о трендах, делится своими знаниями и вдохновляет других на создание обычных и праздничных образов.

Платья на День Валентина от Леони Ханне

Платье из прозрачного материала

Прозрачное платье – тренд 2022 года. Если выберете стильный вариант размера миди по примеру Леони Ганне, то совсем не будете выглядеть вульгарно. Немецкая инфлюенсер дополнила волшебный look белой обувью и сумкой.

Стильные платья на День Валентина от Леони Ханне / Фото из инстаграмма

Розовое платье с блестками

Популярные блестки нас не покидают с конца 2021 года. В день Валентина делайте ставку на розовое короткое платье и на длинный рукав.

Стильные платья на День Валентина от Леони Ханне / Фото из инстаграмма

Голубое мини платье

Выбирать такое ​​короткое платье на бретелях стоит только в случае, если вы знаете, что идете с любимым в какое-то теплое место. Леони надела для праздничного события голубое короткое платье с бантом. Девушка оставила волосы распущенными, сделала макияж с акцентом на красные губы, а образ довершила серьгами в виде сердечек.

Стильные платья на День Валентина от Леони Ханне / Фото из инстаграмма

Белое платье с бахромой

Для еще одного выдающегося события Ханне решила надеть белоснежное платье с длинным рукавом с короткой бахромой. Соединила образ модница с интересной фактурной сумкой, состоящей из ремешка, обрамленного жемчужинами, и сумки из искусственного меха, который придает эффект пушистости.

Стильные платья на День Валентина от Леони Ханне / Фото из инстаграмма

Черное мини платье с оборками

Леони продемонстрировала черное мини платье с воланом с одним рукавом. Знаменитость удачно подобрала серебряные длинные аксессуары, а свои белокурые волосы уложила ровно.

Стильные платья на День Валентина от Леони Ханне / Фото из инстаграмма

Трикотажное платье

Коричневое трикотажное платье с вырезами на рукавах – однозначный мастхэв этого сезона. Образ блогерша усовершенствовала благодаря молочной сумке, золотой цепочке и сережкам.

Стильные платья на День Валентина от Леони Ханне / Фото из инстаграмма

Платье в горошек​

Платье в большой белый горошек перенесет вас в стиль ретро. Гороховое платье независимо от фасона всегда будет уместно для любых событий. Леони выбрала платье длины миди с черной бахромой на рукавах и нижнем краю от River Island. Образ Ханне довершила туфлями на завязках и минималистичной цепочкой на шее.

Стильные платья на День Валентина от Леони Ханне / Фото из инстаграмма

Зеленое обтягивающее платье​

Для празднования Дня влюбленных выбирайте элегантное обтягивающее платье по примеру Леони Ханне. Оно необязательно должно быть зеленым.

Для романтического дня можете выбрать платье в красном, черном или розовом цвете и усовершенствовать его с помощью лаконичной черной сумки и массивного золотистого колье.

Стильные платья на День Валентина от Леони Ханне / Фото из инстаграмма

Шелковое длинное платье​

На День Валентина хочется выглядеть безупречно, а длинное платье вам пригодиться. Выберите длинное шелковое платье в полоски с объемными рукавами. Дополните его только золотистыми украшениями, и ваш образ готов!