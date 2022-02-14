У берегов Канады зафиксировали рекордную волну

Исследователи зафиксировали новую рекордную волну-убийцу: ее высота составила около четырех этажей, сообщает Хайтек.

Волну зафиксировали у побережья Улуэлета на острове Ванкувер в ноябре 2020 года. Ее высота составила 17,6 м.

На волнах такой высоты легко катаются серферы и другие любители острых ощущений. Но это была волна-убийца: они непредсказуемы и почти в два раза выше близлежащих волн.

В отличие от цунами, которые в основном происходят из-за сейсмической активности, волны-убийцы формируются от сильных течений, ветров или штормов. Это приводит к тому, что отдельные волны сливаются в одну гигантскую.

Первую волну-убийцу зафиксировали у берегов Норвегии в 1995 году, она была 25,6 м в высоту и возвышалась над остальными на 12 м. Новая волна Ucluelet была намного меньше этой, но поскольку окружающие волны были высотой всего 6 м, она стала самой экстремальной волной-убийцей их тех, что удалось зарегистрировать.

Волны-изгои трудно обнаружить и измерить, но они привлекают все больше внимания из-за опасности, которую несут. Новую волну исследовало канадское подразделение компании Marinelabs, сотрудники брали данные с сенсорных буев, которые находятся вдоль побережья Северной Америки.