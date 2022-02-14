Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга УЗ и украинских городов
Кредитное агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз кредитного рейтинга Укрзализныци (УЗ) и семи украинских городов после ухудшения суверенного прогноза, сообщает Экономическая правда.
Пересмотр прогнозов обусловлен предварительным изменением прогноза риска дефолта Украины как эмитента ценных бумаг в долгосрочной перспективе.
Кредитный рейтинг УЗ связан с украинским, ведь предприятие полностью принадлежит государству. Также прогнозы ухудшили для семи городов: Харькова, Львова, Николаева, Мариуполя, Киева, Одессы и Днепра.
При этом как для УЗ, так и городов Fitch подтвердил рейтинг на уровне B.
Самостоятельный рейтинг "Укрзалізниці" оценен в B-.