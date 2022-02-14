Экс-президент Польши заявил о готовности защищать Украину

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что готов защищать Украину на фоне скопления российских войск на границе, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на странице Валенсы в Facebook.

"Сообщаю о готовности немедленно выехать в Киев с целью солидарной защиты" , — написал Валенса, добавив при этом, что уже сделал первые шаги на этом пути, в частности, сообщил о своей готовности послу Украины в Польше.

Ранее бывший президент Польши заявил, что если глава Кремля Владимир Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву.