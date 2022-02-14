На Олимпийских играх "случайно" установили уникальное достижение

Американская конькобежка Эрин Джексон стал первой темнокожей спортсменкой, которая завоевала "золото" на зимних Олимпийских играх-2022. 29-летняя спортсменка на своей второй Олимпиаде победила на спринтерской дистанции 500 метров, сообщает Обозреватель.

Причем, право выступить в Пекине Джексон получила благодаря своей подруге Беттани Боу – рекордсменке мира. На национальном отборе Эрин упала в решающем забеге и не пробилась в сборную. Однако ее лучшая подруга Беттани Боу уступила ей свою лицензию, попросив поехать на Олимпиаду. Если бы не добродушие Бьянки, то Эрин бы на Играх не увидели. Правда, позже Боу добыла лицензию для себя еще раз.

В Китае-2022 Джексон удивила мир своей необычной техникой, за которую получила прозвище Бэмби на льду. Примечательно, что раньше она занималась бегом на роликах, а на коньки стала всего шесть лет назад. В финале американка на 0,08 секунды опередила японку Михо Такаги. Эмоции Эрин разделила и Беттани, которая на этот раз ограничилась 16-м результатом, но радовалась за подругу не меньше, чем за себя.

Интересно, что ранее темнокожая спортсменка лишь раз поднималась на наивысшую ступеньку пьедестала на этапах Кубка мира. Смотрите, как она победила на ОИ-2022.

Золотая медаль Джексон стала седьмой для США в Китае и позволяет им держаться на третьем месте медального зачета Олимпийских игр.