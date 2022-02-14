В Польше выявили два новых варианта "Омикрона"

В Польше выявили два новых варианта штамма коронавируса "Омикрон", сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио, сообщает Прайм.

По его словам, Минздрав пока не знает, как эти субварианты "будут вести себя и какое течение болезни они дадут".

Краска считает, что COVID уже не уйдет из жизни людей, поэтому определенные привычки и правила личной гигиены, такие как соблюдение дистанции, дезинфекция, ношение маски, должны остаться.