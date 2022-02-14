В Польше выявили два новых варианта "Омикрона"
В Польше выявили два новых варианта штамма коронавируса "Омикрон", сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио, сообщает Прайм.
По его словам, Минздрав пока не знает, как эти субварианты
"будут вести себя и какое течение болезни они дадут".
Краска считает, что COVID уже не уйдет из жизни людей, поэтому определенные привычки и правила личной гигиены, такие как соблюдение дистанции, дезинфекция, ношение маски, должны остаться.
"Может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок", — уточнил он.