Телескоп Hubble сделал фото бурного галактического трио

Космический телескоп Hubble сделал фото далеких бурно сливающихся галактик IC 2431, сообщает УНИАН.

Как сообщается на сайте обсерватории, объекты расположены в созвездии Рака на расстоянии 681 миллиона световых лет от Земли (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров).

"На снимке видно прогрессирующее тройное слияние галактик, а также бурную смесь образования звезд и приливных искривлений, вызванных гравитационным взаимодействием этого галактического трио" , - сообщили астрономы.

Центр этого изображения, сделанного с помощью усовершенствованной камеры для наблюдения (Advanced Camera for Surveys, ACS), закрыт густым облаком пыли, хотя свет от фоновой галактики пронизывает ее внешние конечности.