Израиль может перенести посольство из Киева во Львов

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид договорился с украинскими коллегами о том, что в случае начала прямого военного конфликта между Украиной и Россией израильское посольство будет перенесено из Киева во Львов, сообщает NEWSru.

Лапид беседовал об этом с заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, которая находится с визитом в Израиле.

Также ведутся переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать оттуда израильтян через сухопутные границы и третьи страны.

При этом Лапид заявил, что министр туризма Константин Развозов провел переговоры с российским послом в Израиле Анатолием Викторовым. Ни глава МИДа, ни министр туризма не сообщили, о чем велась беседа с Викторовым, однако выразили надежду на то, что "конфликт будет улажен мирным путем".