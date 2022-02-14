Украинские правоохранители заявили о разоблачении шпиона, работавшего на ФСБ РФ

Правоохранители заявили о разоблачении гражданина Украины, собиравшего для российских спецслужб разведданные военного характера, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

С 2014 по 2018 год подозреваемый был помощником так называемого "депутата народного совета "ДНР" и активно сотрудничал с двумя представителями ФСБ РФ, состоявшими на должностях "советников" тогдашнего лидера группировки Александра Захарченко.

Кроме того, фигурант вербовал жителей Донбасса в ряды войск РФ.

В отношении подозреваемого начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (госизмена) и ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Фигуранту расследования грозит до 15 лет лишения свободы. Его местонахождение устанавливается.