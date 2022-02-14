МИД Китая: посольство КНР в Украине работает в обычном режиме
Китай внимательно следит за ситуацией в Украине, посольство КНР работает в обычном режиме, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.
Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей.
"Китайская сторона внимательно следит за ситуацией в Украине, посольство и консульства КНР работают в обычном режиме", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, намерен ли Китай эвакуировать дипломатов, как это уже делают некоторые страны.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что дипмиссии страны уже выпустили уведомление для находящихся в Украине китайских граждан и организаций о необходимости внимательно следить за изменениями ситуации и быть бдительными в том, что касается обеспечения личной безопасности.
"Министерство иностранных дел Китая и посольство КНР в Украине продолжат поддерживать тесные контакты с находящимися в Украине китайскими гражданами и учреждениями, своевременно оказывать им консульскую защиту и помощь, а также обеспечивать эффективную защиту их безопасности, законных прав и интересов", - подчеркнул он.