МИД Китая: посольство КНР в Украине работает в обычном режиме

Китай внимательно следит за ситуацией в Украине, посольство КНР работает в обычном режиме, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей.

"Китайская сторона внимательно следит за ситуацией в Украине, посольство и консульства КНР работают в обычном режиме" , - заявил дипломат, отвечая на вопрос, намерен ли Китай эвакуировать дипломатов, как это уже делают некоторые страны.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что дипмиссии страны уже выпустили уведомление для находящихся в Украине китайских граждан и организаций о необходимости внимательно следить за изменениями ситуации и быть бдительными в том, что касается обеспечения личной безопасности.