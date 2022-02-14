Toshiba выпустит на рынок жесткие диски объемом 20 терабайт

Японская компания Toshiba готовит к релизу жесткие диски следующего поколения емкостью 20 ТБ. Еще не анонсированные накопители серии MG10 компании прошли проверку на совместимость с SATA. В дополнение к обычным жестким дискам компания также предложит диски емкостью 20 ТБ для настольных компьютеров и NAS, сообщает УНИАН.

Как сообщает Tomshardware, новейшие HDD емкостью 18 ТБ для приложений ближнего действия относятся к семейству жестких дисков MG09, в которых используется гелиевая платформа с 9 пластинами компании, оснащенная технологией магнитной записи с микроволнами (FC-MAMR) с контролем потока. Ожидается, что в жестких дисках компании следующего поколения, которые, вероятно, будут принадлежать к серии MG10, будет использоваться совершенно новая платформа с 10 дисками FC-MAMR.

Ожидается, что выпуск первого накопителя емкостью 20 ТБ состоится до конца марта 2022 годатехнологии - он станет первым продуктом, использующим платформу с 10 дисками. Серия уже прошла проверку на совместимость в организации SATA-IO (Serial ATA International Organization), которая занимается развитием и стандартизацией технологии SATA, что неудивительно, поскольку релиз должен состояться в ближайшие несколько недель. Для MG-решений предусмотрено использование интерфейсов SATA и SAS. Форм-фактор - 3,5". Скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту.

Официальная ценовая политика в отношении нового винчестера пока не известна, однако, судя по предыдущим продуктам в линейке, его стоимость будет колебаться в районе 16 тысяч гривень.