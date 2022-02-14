Рейтинг банков по вкладам: где хранят сбережения

По состоянию на 1 января 2022 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,8 млн вкладов на сумму 675,6 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Национального банка Украины (НБУ), больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 263,6 млрд гривен. Количество вкладчиков - 23 млн 194 тысячи.

Далее идут банки иностранных банковских групп - Альфа-банк - 50,5 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 590 тысяч, Райффайзен Банк 48,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 767 тысяч, частный Универсал Банк -32,4 млрд гривен, количество вкладчиков - 5 млн 38 тысяч.

На пятом месте - частный ПУМБ - 36,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 500 тысяч.