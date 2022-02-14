Порошенко требует отозвать посла в Великобритании Пристайко

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал отправить в отставку посла Украины в Британии Вадима Пристайко. Об этом он заявил в Верховной Раде на заседании Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп), сообщает Сегодня.

По словам пятого президента, впервые со времен Революции Достоинства официальный представитель Украины на международной арене "делает заявление об отказе от НАТО".

"Этим украинский посол показал, что шантаж и устрашение Путиным Украины работают. Мы должны продемонстрировать совершенно обратное. Пристайко – не просто посол, а бывший министр иностранных дел, экс-вице-премьер в правительстве Зеленского, ответственный за евроатлантическую интеграцию. И после возмущения общества опровержения уже маловато" , – заявил он.

Также он заявил о немедленном отзыве Вадима Пристайко из Лондона:

"Мы подчеркиваем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского, – это немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы. Если Пристайко предлагает Украине отказаться от НАТО, то лучше Украине предложить Зеленскому отказаться от такого посла".

Что произошло

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналисту Стивену Нолану заявил, что Украина может подумать об отказе от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Российской Федерацией.

По словам посла, вступление в НАТО предусмотрено Конституцией Украины. Однако он уточнил, что, учитывая ту угрозу, которая есть, Украина "могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг".

Позже посол объяснил свои слова, сказав, что Украина не может рассчитывать сейчас на вступление в НАТО, потому что не является "членом семьи".

Реакция МИД

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко вырваны из контекста. При этом, по его словам, ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины".