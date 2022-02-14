Лукашенко обвинил Запад в истерии из-за Украины

Александр Лукашенко заявил, что Запад подогревает истерию вокруг слухов о войне на Украине, сообщает РИА Новости.

"Послушайте, если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели себя средства массовой информации. Потому что СМИ - это артподготовка современной войны" , - сказал Лукашенко на встрече с украинским политическим деятелем Александром Морозом.

Он отметил, что "как только утихают на мгновение эти крики о войне в Украине, из Америки опять идет сигнал и эта истерия начинает подогреваться" .

Запад обвиняет РФ в планах начать вторжение в Украину. В Москве это категорически отрицают.