Запасы газа в ПХГ Украины сократились до минимального за три года уровня

По состоянию на 12 февраля 2022 года запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) снизились на 45,8%, или на 9,1 млрд куб. м, до 10,757 млрд куб. м по сравнению с данными на аналогичную дату прошлого года (19,86 млрд куб. м), сообщает Українські Новини.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины".

12 февраля из ПХГ было отобрано 39,2 млн куб. м газа.

С 5 по 12 февраля запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) снизились на 2,6%, или на 285,9 млн куб. м.

С начала стартовавшего 5 октября сезона отбора запасы газа в ПХГ сократились на 43%, или на 8,1 млрд куб. м.

По данным "Газпрома" на 12 февраля, объем газа в ПХГ Европы на 22,9 процента (на 9,9 миллиарда кубометров) ниже прошлогоднего уровня. Отобрано уже 90,8 процента (43,4 миллиарда кубометров) от объема, закачанного в летний сезон. Подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две третьих.