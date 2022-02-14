Впервые за 20 лет: Верка Сердючка презентовала песню на украинском языке

Артистка Верка Сердючка впервые за 20 лет презентовала песню на украинском языке. Она спела "Є пропозиція", которая стало саундтреком к фильму "Большая прогулка", сообщает 24 Канал.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки в тревожное для нашей страны время представил украиноязычную композицию. Написал ее специально к выходу семейной комедии "Большая прогулка", премьера которой состоится 24 февраля.

Верка Сердючка спела на украинском

Премьера сингла "Є пропозиція" состоялась в День Валентина, 14 февраля. Верка Сердючка порадовала фанатов клипом, в котором использованы кадры из фильма: семейства Наливайченко и Драгомановых с детьми на заветной поляне, жадного коррупционера Хомяка со своим помощником Геной, а также футболистов Пятова и Коноплянку, которые сыграли в футбол еще и на большом экране.

""Есть предложение проснуться утром вдвоем...". Разве такое предложение может не быть самым романтичным? В нем есть все – и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное – надежда на то, что в итоге все будет хорошо! А что еще нужно в это непростое время?" , – подчеркнул Андрей Данилко.

Верка Сердючка - "Є пропозиція": смотрите видео онлайн