Инвесторы паникуют. Цена украинских евробондов падает

Цены украинских суверенных еврооблигаций по состоянию на 11:30 утра упали на 4-6%, ВВП-варрантов - больше чем на 9%. На это повлиял негативный новостной фон из-за рисков военного вторжения РФ в Украину, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

Об этом рассказал глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

"Рынки в панике. И, похоже, что это только начало: паника, скорее всего, будет продолжаться как минимум до среды" , - предположил аналитик.

Напомним, на выходных обстановка вокруг Украины из-за возможного вторжения России резко накалилась.

Межбанковский валютный рынок 14 февраля открылся рекордным скачком курса доллара из-за угрозы российского вторжения. Курс доллара на межбанке вырос на 66 копеек до 28,72 гривен за доллар. Затем курс упал до 28,50-28,55 гривен.