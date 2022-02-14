США надеются на дипломатический путь разрешения российско-украинского кризиса

Американские официальные лица и политики надеются на дипломатический путь к ослаблению напряженности между Россией и Украиной, однако отмечают, что окно переговорных возможностей "сокращается" по мере наращивания Москвой военного потенциала вблизи украинской границы, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в публикации The Hill.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил в эфире Fox News, что "временный компонент" для дипломатии между Россией и Украиной "похоже, сокращается", и это, по его словам, "дает нам всем повод для беспокойства".

Кирби отметил, что субботний разговор между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным не привел к каким-либо прорывам и не "дал повода для оптимизма".

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан сказал в интервью CBS, что за последние десять дней США наблюдают "резкое ускорение наращивания российских сил и расположение этих сил таким образом, что они могут начать военные действия, в сущности, в любое время" .

По его словам, США считают, что "Россия может избрать дипломатический путь" .

Американские законодатели обеих партий также предупреждают, что российское вторжение разрушит отношения Москвы с Вашингтоном.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси призвала в интервью ABC "надеяться, что дипломатия сработает". Она отметила, что вероятное "нападение на Украину – это нападение на демократию".

"Если Россия вторгнется в Украину, то разрушит американо-российские отношения на десятилетие. И каждый президент в ближайшем будущем будет ограничен со всех сторон, когда дело будет доходить до отношений с Россией. Поэтому надеюсь, что Путин это понимает" , - отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью ABC.

Он отметил, что Конгресс может "сделать больше" в условиях обострения ситуации, в частности, принять законопроект о санкциях, переговоры по которому ведутся уже около трех недель.