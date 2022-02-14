США надеются на дипломатический путь разрешения российско-украинского кризиса
Американские официальные лица и политики надеются на дипломатический путь к ослаблению напряженности между Россией и Украиной, однако отмечают, что окно переговорных возможностей "сокращается" по мере наращивания Москвой военного потенциала вблизи украинской границы, сообщает Укринформ.
Об этом говорится в публикации The Hill.
Спикер Пентагона Джон Кирби заявил в эфире Fox News, что "временный компонент" для дипломатии между Россией и Украиной "похоже, сокращается", и это, по его словам, "дает нам всем повод для беспокойства".
Кирби отметил, что субботний разговор между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным не привел к каким-либо прорывам и не "дал повода для оптимизма".
Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан сказал в интервью CBS, что за последние десять дней США наблюдают
"резкое ускорение наращивания российских сил и расположение этих сил таким образом, что они могут начать военные действия, в сущности, в любое время".
По его словам, США считают, что
"Россия может избрать дипломатический путь".
Американские законодатели обеих партий также предупреждают, что российское вторжение разрушит отношения Москвы с Вашингтоном.
Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси призвала в интервью ABC "надеяться, что дипломатия сработает". Она отметила, что вероятное "нападение на Украину – это нападение на демократию".
"Если Россия вторгнется в Украину, то разрушит американо-российские отношения на десятилетие. И каждый президент в ближайшем будущем будет ограничен со всех сторон, когда дело будет доходить до отношений с Россией. Поэтому надеюсь, что Путин это понимает", - отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью ABC.
Он отметил, что Конгресс может "сделать больше" в условиях обострения ситуации, в частности, принять законопроект о санкциях, переговоры по которому ведутся уже около трех недель.