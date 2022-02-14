Цены на продукты: что больше всего подорожало с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2022 года. С начала года больше всего подорожали овощи, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2021 года капуста подорожала на 46,3% до 17,0 гривен за килограмм, морковь - на 35,9% до 13,6 гривен за килограмм.

Кроме того, рыба мороженая подорожала на 18,0% 103,7 гривен за килограмм.

В то же время сахар подешевел на 1,5% до 27,1 гривен за килограмм, подсолнечное масло на 0,6% до 61,1 гривен за литр, крупа гречневая - на 0,3% до 47,6 гривен за килограмм.

По данным Госстата, за январь с цены на водку выросли на 0,8% до 95,0 гривен за 0,5 литра. Украинское вино подорожало на 3,3% до 72,3 гривен за бутылку 0,75 литра, пиво подорожало на 2,3% до 19,6 гривен за бутылку, 0,5 литра. Сигареты премиум-класса подорожали на 4,3% до 69,8 гривен за пачку.

Напомним, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Отметим, средние цены на продукты питания в январе 2022 года по сравнению с январем прошлого года выросли 14,5%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.