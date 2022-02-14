В Польше пока не планируют эвакуацию дипломатов из Украины

Польша пока не планирует эвакуацию дипломатов из Украины. Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Сегодня.

По словам спикера, такие решения будут приниматься только в случае крайней необходимости. На данный момент решение об эвакуации не принималось.

"Когда мы были (с премьер-министром, – ред.) в Киеве, мы дали четкий сигнал, что такие решения будут приниматься в случае крайней необходимости" , – сказал он.

На данный момент Польша выпустила коммюнике, в котором говорится, что если в этом нет крайней необходимости, то гражданам не следует ехать в Украину, сказал политик.

Мюллер подчеркнул, что если кто-то хочет сейчас покинуть Украину, это его личное решение. Он также напомнил, что в Украине проживает много поляков, и они не являются людьми, проживающими там временно, например, в деловых или туристических целях.