Покупатели квартир взяли паузу до весны

На рынке первичной недвижимости накапливается отложенный спрос на новостройки. Многие потенциальные инвесторы ждут разрешения ситуации с военной агрессией на востоке страны, сообщает UBR.

Активность крупных инвесторов на рынке недвижимости снизилась в среднем на 70%. Многие из них попросту взяли паузу до разрешения ситуации с возможной военной агрессией.

Об этом рассказал Владимир Семенцов, сооснователь и управляющий партнер INSPI Development.

Эксперт уточнил, что в данном случае речь не идет об отказе от проектов – это пауза до того времени, когда степень внешней угрозы существенно снизится.

И пока все идет к тому, что "оттепель" на рынке девелопмента наступит ближе к апрелю, когда крупные инвесторы, ищущие проекты для вложения средств, вернутся на рынок.

"Выиграют те компании, чьи проекты будут максимально готовыми под приток инвестиций: новые проекты, реализация и развитие которых не прекращалась ни на день преимущественно за счет средств собственников девелоперских компаний", – подметил Семенцов.

Пока же, добавляет он, можно констатировать эффект "сжатой пружины": инвестиционный спрос накапливается, и эта пружина "разожмется" в апреле.