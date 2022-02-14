В Кремле отреагировали на заявление Пристайко об Украине без НАТО

В Кремле считают, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на российские озабоченности, сообщает Интерфакс-Украина.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО - это был бы, безусловно, шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности" , - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.﻿

Касаясь обсуждаемого в прессе заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО Украины, Песков сказал, что в данном случае в Москве обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его мнение, поэтому "вряд ли это (заявление посла) можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева".