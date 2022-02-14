Во Львове обнародовали план действий на случай вторжения РФ

Во Львове обнародовали план действий на случай вторжения РФ
Фото: Konstantin Brizhnichenko

Во Львове провели внеплановое заседание комиссии чрезвычайных ситуаций. Там обсудили план действий города на случай полноценного вторжение России в Украину, сообщает УНИАН.

О деталях заседания комиссии рассказал мэр города Андрей Садовый.

Мэр акцентировал, что повестка дня касалась исключительно обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города. Речь шла о случаях, когда возникает чрезвычайная ситуация. Он рассказал о решениях, которые приняли в этот день. Однако описал их лишь в общих чертах.

"Они без конкретики, потому что есть вещи, которые надо готовить, но нельзя озвучивать. Это в первую очередь обусловлено нашей с вами безопасностью", - написал Садовый.

На заседании комиссии были приняты следующие решения:

  • Водоснабжение: горсовет сейчас рассматривает различные возможности автономной подачи воды жителям. Власти города готовятся к угрозе полной остановки работы водопроводной сети.
  • Медицины: руководителям медучреждений дали задание увеличить объем банка крови, а также обеспечить ее необходимое количество. Это же касается медикаментов, медицинских средств и запаса пищевых продуктов в больницах. В одной из больниц города вскоре обустроят подземную операционную и палату стационарного лечения больных.
  • Электроэнергии: сейчас работают над обеспечением альтернативных источников питания для функционирования стратегических предприятий города.
  • Коммуникация и оповещение: город разрабатывает альтернативные пути коммуникации с населением. Речь идет о ситуации, когда традиционные средства связи будут отключенными или исчезнет электроэнергия.
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