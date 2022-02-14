Во Львове обнародовали план действий на случай вторжения РФ
Во Львове провели внеплановое заседание комиссии чрезвычайных ситуаций. Там обсудили план действий города на случай полноценного вторжение России в Украину, сообщает УНИАН.
О деталях заседания комиссии рассказал мэр города Андрей Садовый.
Мэр акцентировал, что повестка дня касалась исключительно обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города. Речь шла о случаях, когда возникает чрезвычайная ситуация. Он рассказал о решениях, которые приняли в этот день. Однако описал их лишь в общих чертах.
"Они без конкретики, потому что есть вещи, которые надо готовить, но нельзя озвучивать. Это в первую очередь обусловлено нашей с вами безопасностью", - написал Садовый.
На заседании комиссии были приняты следующие решения:
- Водоснабжение: горсовет сейчас рассматривает различные возможности автономной подачи воды жителям. Власти города готовятся к угрозе полной остановки работы водопроводной сети.
- Медицины: руководителям медучреждений дали задание увеличить объем банка крови, а также обеспечить ее необходимое количество. Это же касается медикаментов, медицинских средств и запаса пищевых продуктов в больницах. В одной из больниц города вскоре обустроят подземную операционную и палату стационарного лечения больных.
- Электроэнергии: сейчас работают над обеспечением альтернативных источников питания для функционирования стратегических предприятий города.
- Коммуникация и оповещение: город разрабатывает альтернативные пути коммуникации с населением. Речь идет о ситуации, когда традиционные средства связи будут отключенными или исчезнет электроэнергия.