Во Львове обнародовали план действий на случай вторжения РФ

Во Львове провели внеплановое заседание комиссии чрезвычайных ситуаций. Там обсудили план действий города на случай полноценного вторжение России в Украину, сообщает УНИАН.

О деталях заседания комиссии рассказал мэр города Андрей Садовый.

Мэр акцентировал, что повестка дня касалась исключительно обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города. Речь шла о случаях, когда возникает чрезвычайная ситуация. Он рассказал о решениях, которые приняли в этот день. Однако описал их лишь в общих чертах.

"Они без конкретики, потому что есть вещи, которые надо готовить, но нельзя озвучивать. Это в первую очередь обусловлено нашей с вами безопасностью" , - написал Садовый.

На заседании комиссии были приняты следующие решения: