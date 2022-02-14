Монастырский пообещал не допустить повторения "Славянска"
Если кто-то снова попытается захватить админздания, то будет тут же расстрелян украинским спецназом без уведомления. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в своем обращении к украинцам, сообщает Деловая столица.
"Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания – он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и всяких колебаний", – заявил глава МВД.
Монастырский заверил, что по сравнению с 2014 годом Украина стала сильнее и организованнее. Наше государство сильное и единое.
"Каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день, для того чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия", — отметил глава МВД.