Монастырский пообещал не допустить повторения "Славянска"

Если кто-то снова попытается захватить админздания, то будет тут же расстрелян украинским спецназом без уведомления﻿. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в своем обращении к украинцам, сообщает Деловая столица.

"Повторение Славянска мы тоже не допустим! Если какой-то "гиркин" попытается захватить админздания – он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и всяких колебаний" , – заявил глава МВД.

Монастырский заверил, что по сравнению с 2014 годом Украина стала сильнее и организованнее. Наше государство сильное и единое.