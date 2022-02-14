Столкновение с Луной: к спутнику может лететь не часть ракеты Илона Маска, а другой объект

Кусок космического мусора, который должен врезаться в Луну в начале марта, скорее всего — часть ракеты, но китайской, а не SpaceX, сообщает Новое время.

Согласно обновлению, опубликованному астрономом Биллом Греем, который написал программное обеспечение Project Pluto, используемое для отслеживания околоземных объектов, на Луну должна упасть ступень китайской ракеты Long March 3C.

Объект назван WE0913A, и чем бы он ни был, его рассчитанная траектория остается правильной. Он должен столкнуться с обратной стороной Луны 4 марта 2022 года, около 12:25 по всемирному времени.

Первоначальная неверная идентификация WE0913A была сделана еще в 2015 году, после того как ракета SpaceX доставила на околоземную орбиту спутник NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Обычно ракетные ступени оставляют в космосе после того, как их полезная нагрузка была доставлена; как правило, они предназначены для того, чтобы в конечном итоге сходить с орбиты и сгорать при повторном входе в атмосферу Земли.

WE0913A был впервые замечен в 2015 году, и первоначально считалось, что это астероид. Грей определил его как часть ракеты после того, как обнаружил, что WE0913A прошел мимо Луны через два дня после запуска миссии DSCOVR, и соединил точки.

«Я думал, что это либо DSCOVR, либо какое-то оборудование, связанное с этим. Дальнейшие наблюдения однако подтвердили, что WE0913A пролетел мимо Луны через два дня после запуска DSCOVR, и я, и другие наблюдатели пришли к выводу, что отождествление нынешнего объекта с той ступенью было ошибочным», — написал Грей.

На ошибку первым указал инженер Джон Джорджини из Лаборатории реактивного движения NASA.

Вскоре был найден другой кандидат — китайский аппарат «Чанъэ-5Т1», запущенный в октябре 2014 года на ракете Long March 3C в качестве предварительного теста миссии по возвращению лунных образцов.

Время запуска и лунная траектория почти точно совпадают с орбитой объекта, который столкнется с Луной в марте.