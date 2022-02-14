Польша назвала дату проведения встречи ОБСЕ из-за войск РФ

Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча по присутствию войск РФ у границ Украины состоится во вторник, 15 февраля. Вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения российских войск, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении председательства Польши в ОБСЕ.

"Украина попросила польское председательство ОБСЕ провести встречу с Россией и другими заинтересованными государствами в связи с необычной военной деятельностью. Встреча будет созвана во вторник в соответствии с Венским документом" , - говорится в сообщении.

Напомним, 11 февраля Украина задействовала механизм ОБСЕ, чтобы получить от России объяснение ее военного присутствия вблизи украинских границ.

Однако за 48 часов Россия так и не дала официальный ответ на запрос. В связи с этим Украина созывает заседание ОБСЕ.