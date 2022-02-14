Рост цен на социально значимые товары за неделю

Министерство экономики обнародовало данные мониторинга цен на социально значимые товары за неделю с 7 по 11 февраля 2022 года. Среди 30 товаров подорожали, хлеб, мясо, овощи и бензин, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным мониторинга Минэкономики в целом по Украине зафиксирован рост цен:

батон на 0,8% до 17,32 гривен за килограмм,

хлеб ржаной, пшенично-ржаной - на 0,8% до 25,72 гривен за килограмм,

капуста белокочанная - на 2,8% до 20,31 гривен за килограмм,

говядина - на 0,9% до 219,04 гривен за килограмм,

свинина - на 1,0% до 111,32 гривен за килограмм,

свекла - на 3,8% до 17,72 гривен за килограмм.

В то же время яйца куриные категории С1 подешевели на 1,9% до 30,11 гривен за десяток.

Бензин А-95 за неделю подорожал на 1,4% до 34,05 гривен за литр, дизельное топливо - на 1,5% до 33,22 гривен за литр.

Напомним, Кабинет министров 12 января принял распоряжение "О мерах по мониторингу и анализу цен и состояния товарных рынков". В перечень вошли 30 позиций, среди которых хлеб, масло, гречка, молоко, мясо, антибиотики, одноразовые маски, топливо.