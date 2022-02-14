Uber разрешит оплачивать такси криптовалютой

Uber планирует рассмотреть возможность приема платежей в криптовалюте. Также компания изучала инвестиции в биткоин, однако сразу же отказалась от этой идеи, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

За словами генерального директора Uber Дары Хосровшахи, у компании обсуждали идею приобретения биткоинов, однако отказались от неё, чтобы сохранить собственные деньги в безопасности.

"Мы собираемся сохранить наши деньги в безопасности. Мы не занимаемся спекуляциями. Преимущество нашей компании заключается в бизнесе, который мы построили, а не в инвестициях, в которые мы инвестируем" , - добавил Хосровшахи.

Также он отметил, что сегодня Uber рассматривает возможность приема платежей в криптовалюте и реализует эту идею, если она будет приносить пользу. В то же время, компания не планирует использовать функцию ради собственной рекламы.