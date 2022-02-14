Укртрансбезпека получила новые машины и оборудование

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезпека") завершила всеукраинский отбор новых инспекторов. Новые сотрудники получили технику и оборудование, которого служба раньше не имела, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Набор новых специалистов продолжался с 18 октября 2021 года. По его итогам в службу зачислили 147 новых инспекторов. Обучение инспекторов Укртрансбезопасности финансировалось при поддержке Европейского Союза.

Инспекторы существенно обновили свой автопарк: для ведомства закуплено больше 20 кроссоверов Nissan X-Trail и Ford Kuga. Также сотрудникам выдали форму нового стандарта, бодикамеры и другое оборудование, которое ранее они вынуждены были покупать за свой счет.

"Почти 3000 кандидатов со всей страны. Конкурс – 20 человек на место. Результат – 150 новых инспекторов. И ни одного кума, свата или брата. Идем дальше" , – прокомментировал результаты конкурса заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Как и прежде, главной миссией инспекторов является повышение безопасности пассажиров всех видов транспорта, сохранение состояния дорог, а также формирование прозрачного рынка пассажирских и грузовых перевозок.