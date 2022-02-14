В США "отменили" вторжение РФ из-за погоды

Американский телеканал CNN начинает готовить своих зрителей к тому, что вторжения 16 февраля не будет. Причина – на войну не явился "генерал Мороз". Об этом пишет Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Телеканал выпустил сюжет о том, что "российскому вторжению" может помешать теплая погода, и земля не замерзнет.

Американские журналисты буквально за два дня до "атаки Путина" внезапно заметили, что на указанные даты – 15-16 февраля – погода будет теплой.

Но теперь американские СМИ "прозрели" и выдвинули теорию, что нападение может во всех смыслах забуксовать.

Правда, в конце сюжета делается оговорка, что Россия все равно может "вторгнуться", используя дальнобойную артиллерию, авиацию и ракеты.

То есть, само "вторжение" в американских медиа пока не отменяют. Но уже начинают готовить зрителей к тому, что его может не произойти.