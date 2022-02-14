Кличко рассказал, как Киев готовится к возможному вторжению
В Киеве из-за угрозы военного нападения обеспечили дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ. В постоянной работе находятся 3-4 блока, сообщает ТСН.
Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Он объяснил, что это позволит в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение города. В первую очередь оно необходимо для медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры и социальных учреждений.
Кроме того, в Киеве создали запасы топлива, установили электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ на период до 10 суток.
Объекты критической инфраструктуры работают в режиме подготовки к работе в условиях ЧС. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета.
"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения — на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения", — добавил Кличко.
Мэр столицы также заявил о создании в городе системы территориальной обороны, сообщает "Интерфакс-Украина".
По его словам, для финансового обеспечения территориальной обороны в январе этого года Киевсовет принял городскую целевую программу "Защитник Киева" на общую сумму свыше 110 млн. грн.
Кличко подчеркнул, что Киев оказывает практическую помощь в организации подготовки резервистов терробороны столицы, в частности, предоставил полигон для проведения учений и создал горячую линию для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами.
По его словам, такие линии открывают и в каждом батальоне теробороны и ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны.
"Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру подписания контракта резервиста. Ибо сегодня она – сложная и растянутая во времени. Доброволец должен несколько дней только справки собирать и ходить в военкомат. Мы же создаем "единственное окно". Открыли также в столице первый рекрутинговый центр территориальной обороны на ул. Крещатик. В ближайшее время откроем такой центр и на левом берегу города", – подытожил Кличко.