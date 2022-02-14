Кличко рассказал, как Киев готовится к возможному вторжению

В Киеве из-за угрозы военного нападения обеспечили дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ. В постоянной работе находятся 3-4 блока, сообщает ТСН.

Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Он объяснил, что это позволит в сложной ситуации с энергоносителями обеспечить бесперебойное энергоснабжение города. В первую очередь оно необходимо для медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры и социальных учреждений.

Кроме того, в Киеве создали запасы топлива, установили электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом, медучреждений, аварийных служб и ТЭЦ на период до 10 суток.

Объекты критической инфраструктуры работают в режиме подготовки к работе в условиях ЧС. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета.

"В Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации населения — на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения" , — добавил Кличко.

Мэр столицы также заявил о создании в городе системы территориальной обороны, сообщает "Интерфакс-Украина"﻿.

По его словам, для финансового обеспечения территориальной обороны в январе этого года Киевсовет принял городскую целевую программу "Защитник Киева" на общую сумму свыше 110 млн. грн.

Кличко подчеркнул, что Киев оказывает практическую помощь в организации подготовки резервистов терробороны столицы, в частности, предоставил полигон для проведения учений и создал горячую линию для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами.

По его словам, такие линии открывают и в каждом батальоне теробороны и ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны.