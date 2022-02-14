МИД РФ рекомендует россиянам следить за сообщениями из-за ситуации в Украине
МИД России рекомендует своим гражданам следить за сообщениями министерства в связи с ситуацией в Украине, сообщает ТАСС.
Об этом заявил директор Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач.
Он отметил, что ведомство
"всегда рекомендует в таких ситуациях, как это было и во время (январских, - ред.) событий в Казахстане, следить за сообщениями".
"Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине", - отметил он.
При этом дипломат подчеркнул, что рекомендации западных стран к своим гражданам покинуть Украину являются спекуляциями и искусственным нагнетанием напряженности.
"Непонятна причина, по которой они этим занимаются", - сказал он.