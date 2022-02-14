РФ будет стрелять, если иностранные корабли войдут в ее воды

Россия готова открыть огонь, если иностранные корабли и подводные лодки войдут в ее воды. Такое заявление сделал высокопоставленный российский военный чиновник. ﻿Об этом, ссылаясь на The Guardian, сообщает Новое время.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что любое такое решение будет принято только на "самом высоком уровне" .

Ранее, 12 февраля, Россия заявила, что подлодка ВМС США класса Вирджиния якобы "входила в территориальные воды России" и покинула их после того, как Москва "совершила соответствующие действия" .

США отрицают, что проводили военные операции в территориальных водах России.