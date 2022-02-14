РФ будет стрелять, если иностранные корабли войдут в ее воды
Россия готова открыть огонь, если иностранные корабли и подводные лодки войдут в ее воды. Такое заявление сделал высокопоставленный российский военный чиновник. Об этом, ссылаясь на The Guardian, сообщает Новое время.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов заявил, что любое такое решение будет принято только на
"самом высоком уровне".
Ранее, 12 февраля, Россия заявила, что подлодка ВМС США класса Вирджиния якобы
"входила в территориальные воды России" и покинула их после того, как Москва
"совершила соответствующие действия".
США отрицают, что проводили военные операции в территориальных водах России.