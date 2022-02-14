Nokia представила новый смартфон G21 с "чистым" Android

Официальный анонс смартфона Nokia G21 прошел. Модель, ставшая преемником прошлогодней Nokia G20, имеет чем похвастаться и сейчас мы расскажем на что стоит обратить внимание, сообщает 24 Канал.

Особенности Nokia G21

Процессор

Аппаратной основой смартфона стал 8-ядерный процессор Unisoc T606, который производится по техпроцессу 12 нм и объединяет два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55. За обработку графики отвечает ускоритель Mali G57 MP1. Устройство поддерживает работу в сетях 4G/LTE.

Экран

Одна из главных особенностей G21 заключается в наличии LCD-дисплея с диагональю 6,5 дюйма (HD+) и частотой обновления до 90 Гц.

Поддерживается адаптивный режим, при активации которого частота обновления будет снижаться до 60 Гц, когда этого достаточно. Такой подход позволяет продлить время автономной работы гаджета.

Камера

Еще одним существенным изменением явилось появление 50-мегапиксельного сенсора, на базе которого построена основная камера устройства. Разработчики не уточнили характеристики модуля, но отметили, что поддерживает режим Super Resolution (повышается детализация снимков) и ночную съемку. Камера дополняется парой 2-мегаписательных сенсоров – датчиками глубины и модулем для макросъемки.

Память и другие особенности

Конфигурация дополняется 4 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Гб. При необходимости расширить хранилище можно благодаря карте памяти формата microSD.

Имеются слоты для подключения двух SIM-карт.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5050 мАч, благодаря которой аппарат сможет проработать до трех дней (по мнению производителя).

Есть поддержка быстрой зарядки 18 Вт, но при этом в комплект поставки входит зарядное устройство только на 10 Вт.

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой поверхности корпуса, аналогично тому, как это было реализовано в прошлогоднем смартфоне серии. Поддерживается разблокировка лицом, причем, по заявлению разработчиков, аппарат может определять владельца даже в медицинской маске.

Цена Nokia G21

Смартфон Nokia G21 будет поставляться с Android 11 на борту. Разработчики обещают в будущем обновить смартфон в Android 12 и Android 13, а также обеспечивать пользователей обновления безопасности в течение трех лет.

Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения корпуса: Nordic Blue и Dusk. Стоимость G21 начинается от 170 евро (≈5400 гривен).