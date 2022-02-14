Цены на пшеницу выросли из-за ситуации с Украиной

Цены на пшеницу выросли, поскольку напряженность вокруг Украины и России усилилась. Это вызывает опасения, что экспорт зерна от двух основных грузоотправителей может быть нарушен, сообщает Лента.Ру.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 1,7 процента после роста на 5,3 процента на прошлой неделе. Однако стоимость зерна остается примерно на семь процентов ниже ноябрьских показателей, когда цены взлетели до самого высокого уровня с 2012 года. Грузы, идущие по Черному морю, играют ключевую роль в обеспечении безопасности мировых поставок зерна. На Россию и Украину приходится почти треть экспорта пшеницы и ячменя и около пятой части торговли кукурузой.

Рост напряженности между странами может привести к повышению цен на эти товары и увеличить стоимость продуктов питания, которая уже достигла самого высокого уровня за десятилетие. Между тем жаркая и сухая погода в Южной Америке продолжила вызывать опасения по поводу урожая.