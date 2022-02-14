Министры обороны Украины и Беларуси провели телефонный разговор

Сегодня, 14 февраля состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным. Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Минобороны Украины.

Руководители оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы, а также по поводу исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.

Министр обороны Украины проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Метель-2022", подчеркнув их оборонительный характер. В целях укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Метель-2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022".

Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.