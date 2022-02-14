Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Фото: U.S. Department of State/flickr

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и объявил о решении США предоставить Украине макрофинансовую помощь.

Об этом министр написал в своем Twitter.

"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", – написал Кулеба.

Детали финансовой программы пока неизвестны, но макрофинансовая помощь выделяется в государственный бюджет для погашения дефицита.

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