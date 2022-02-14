Кулеба поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и объявил о решении США предоставить Украине макрофинансовую помощь.
Об этом министр написал в своем Twitter.
"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", – написал Кулеба.
Детали финансовой программы пока неизвестны, но макрофинансовая помощь выделяется в государственный бюджет для погашения дефицита.