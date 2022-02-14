Газпром отказался бронировать дополнительный транзит на март

Газпром не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и не бронировал транзит через Польшу на март, сообщает Новое время.

Российский Газпром в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на март не стал бронировать дополнительные мощности через Украину передает Интерфакс со ссылкой на данные аукционов.

Оператор газотранспортной системы Украины распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) Суджа было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки — на ГИС Сохрановка. Все они остались невостребованными.

В то же время у российского монополиста действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки.

В январе концерн использовал эти мощности лишь наполовину (54 млн куб. м в сутки), за первые две недели февраля качает в среднем 77 млн куб. м.

Также Газпром в ходе аукциона не стал выбирать мощности польского участка газопровода Ямал-Европа. В ходе аукциона были предложены мощности в 89 млн куб. метров в сутки.