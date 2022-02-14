Тепло и без осадков: погода 15 февраля

Синоптики прогнозируют теплую и малооблачную погоду, однако ночью столбики термометров в некоторых областях опустятся до -12°С.

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Во вторник, 15 февраля, почти по всей территории страны, кроме севера, днем ожидается от +5°С до +8°С. В северных регионах, в Винницкой и Полтавской областях термометры покажут от +3°С до +6°С. Ночью синоптики обещают температуру от -2°С до -5°С на западе и юге, в Одесской области от -1°С до -3°С. В центральной и северной части прогнозируется от -4°С до -8°С. На востоке ночью будет холодно – от -10°С до -12°С.

Днем в Закарпатье ожидается небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица, предупреждают синоптики.



В столице Украины, Киеве, 15 февраля ожидается температура воздуха от +4°С до +6°С днем и от -4°С до -6°С ночью. Ветер 5-10 м/с.