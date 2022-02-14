Лавров: США дали отрицательный ответ по предложениям РФ по безопасности
Власти США приняли решение дать отрицательный ответ по ключевым предложениям России по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Российская газета.
Он отметил, что Вашингтон дал отрицательный ответ на предложения Москвы по отказу от расширения НАТО, неразмещению ударных вооружений и возвращению военной и военно-технической конфигурации Европы к модели, существовавшей в 1997 году.
"Нас, конечно, это удовлетворять не может", - подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД добавил, что Москва внимательно изучила ответы, полученные от США и НАТО.
"Ответ США нас прежде всего интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере", - пояснил Лавров.
В конце декабря прошлого года Москва опубликовала проекты договоров по гарантиям безопасности, которые были направлены представителям США и НАТО. Вашингтон и Брюссель ответили Москве в письменном виде в конце января.