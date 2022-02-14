Кабмин хочет в 4 раза повысить налог на добычу газа

Кабинет Министров подал в парламент проект закона о повышении налога на добычу природного газа (ренты) в 4 раза до рекордных среди всех стран Европы 59-74%, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в тексте законопроекта № 7038-1 от 11 февраля.

Правительственный проект предусматривает еще большее повышение налогов, чем проект депутата "Слуги Народа" Даниила Гетманцева.

Также Кабмин хочет повысить налоги уже с 1 марта.

Максимальная ставка предусмотрена на уровне 74% для скважин глубиной менее 5 км и 59% для скважин глубиной более 5 км. Сейчас ставки ренты составляют 29-14%. Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ – более 1000 долл.

Проект закона предусматривает, что чем выше цена на газ в Украине – тем выше ставка налога.

Напомним, 9 февраля депутат "Слуги Народа" Данил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов и угрозе возврата к газовой зависимости от России.