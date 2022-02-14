Мигранты попытались прорвать латвийско-белорусскую границу

Государственная пограничная служба Латвии предотвратила несколько попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С 11 по 13 февраля незаконно пресечь границу попытались 113 человек, пишет Никита Фоломов, Газета.ru.

Всех задержанных отправили в обратном направлении.

В ведомстве отметили, что с момента введения чрезвычайного положения на границе, власти позволили 124 беженцам перейти границу из гуманитарных соображений.

Всего же с 10 августа 2021 было задержано 6028 человек при попытке незаконного пересечения границы.