За пределами Украины находятся более 20 нардепов: полный список

За пределами Украины находятся более 20 нардепов: полный список

По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов, сообщает Украинская правда.

Об этом редакции рассказали собеседники в правоохранительных органах

В частности, речь идет о таких народных избранниках:

  1. Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
  2. Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
  3. Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
  4. Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
  5. Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
  6. Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
  7. Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
  8. Железняк Роман ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
  9. Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
  10. Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
  11. Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
  12. Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
  13. Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  14. Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
  15. Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
  16. Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
  17. Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
  18. Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
  19. Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
  20. Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
  21. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
  22. Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  23. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

По информации источников "Украинской правды", руководство фракции "Слуга народа" попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.

Напомним: В Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.

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