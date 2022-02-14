За пределами Украины находятся более 20 нардепов: полный список
По состоянию на 12 часов 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутатов, сообщает Украинская правда.
Об этом редакции рассказали собеседники в правоохранительных органах
В частности, речь идет о таких народных избранниках:
- Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
- Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
- Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
- Львочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
- Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
- Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
- Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
- Железняк Роман ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
- Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
- Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
- Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
- Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
- Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
- Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
- Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
- Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
- Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
- Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
- Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
- Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
- Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.
По информации источников "Украинской правды", руководство фракции "Слуга народа" попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.
Напомним: В Верховной Раде закончился карантин и на текущей неделе парламент возвращается в режим пленарных заседаний.