В Харькове экстренно созывают депутатов

Депутатов Харьковского областного совета экстренно созывают на внеочередную сессию 16 февраля, чтобы утвердить проект программы по территориальной обороне, сообщает УНИАН.

На данный момент аппарат готовит проект соответствующего распоряжения, которое должна будет подписать глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.