Морская блокада: украинские порты работают в штатном режиме

В Мининфраструктуры заявили, что украинские порты Одесского залива работают в штатном режиме несмотря на перекрытие акватории Черного моря российским ВМФ под предлогом учений со стрельбами, сообщает Новое время.

Порты Одесского залива работают в штатном режиме на фоне морских учений РФ в Черном море. Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

В сообщении ведомства говорится, что специальные суда Госгидрографии обследовали более 50% морского коридора между западной границей района незаконных морских учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. Глубины подтверждены в пределах 15−22 метра и действующие рекомендации судам относительно безопасного захода в порты остаются в силе.

"Торговые суда заблаговременно получили рекомендации и приняли их, а значит, черноморские порты работают в обычном режиме" , — отметил заместитель Министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

Сообщается, что подавляющее большинство судов используют коридор и придерживаются рекомендованной изобаты глубин 20 метров для сообщения с украинскими портами.

Напомним, что 12 февраля РФ заявила о начале учений в Черном море, боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и «совершили переход в назначенные районы».

Как сообщалось, более 30 боевых кораблей разного класса из состава Черноморского и других флотов ВМФ РФ 12 февраля вышли в море для проведения учений со стрельбами. В связи с этим будет перекрыта значительная часть акватории Черного моря.

По словам совладельца группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрея Ставницера, с 14 по 20 февраля, из-за перекрытия акватории Черного моря российским ВМФ под предлогом учений со стрельбами будут отменены или перенесены многие из ранее запланированных судозаходов в украинские порты.