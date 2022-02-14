Отказ Украины от НАТО в ВР не обсуждается – Стефанчук

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что, по его информации, пока не обсуждается вопрос об изменениях в Конституцию Украины в части членства в НАТО. Об этом, ссылаясь на его брифинг в понедельник, 14 февраля, сообщает Укринформ.

"Насколько знаю, на сегодняшний день не обсуждается и не ведется никаких вопросов относительно изменений в Конституцию Украины в части членства Украины в НАТО. Я больше скажу, это суверенное право каждой страны – решать направление своего развития, и вы знаете, что это моя позиция, которую я всегда говорю с нашими коллегами и никто не имеет права указывать на красные линии или возможные невозможности принятия тех или иных решений суверенным государством", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что Верховная Рада, парламент и он сам как председатель действуют "в полном соответствии с Конституцией Украины, где четко предусмотрен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО" .

"Я это понимаю, я с этим живу и я приложу все усилия, чтобы это произошло", – заверил спикер.

В то же время, Стефанчук отметил, что Пристайко достаточно профессиональный кадровый дипломат.