SkyUp возобновил продажу билетов на все рейсы

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила продажу билетов на все рейсы, сообщает Новое время.

Ранее компания прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года из-за требований лизингодателей, поскольку страховые компании сообщили, что прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

"Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и правительством мы сумели добиться результатов – полеты в Украину остаются безопасными и защищенными" , – заявил Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.

Напомним, что 13 февраля утром самолет SkyUp Airlines, следовавший по маршруту PQ0902 Фуншал (Португалия) - Киев (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Молдова). 175 пассажиров добирались в столицу Украины автобусом. Авиакомпания объяснила, что ирландский лизингодатель, которому принадлежит самолет, запретил выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Несколькими днями ранее авиакомпания KLM (Нидерланды) на несколько дней остановила полеты в Украине.

Кабинет министров Украины 13 февраля по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины увеличил объем резервного фонда Госбюджета на 16,6 млрд грн.

"Средства будут храниться на отдельном эскроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков" , — сообщили в Камбине.

Норвежский авиаперевозчик Norwegian сообщил сегодня, что не будет летать над территорией Украины. Прямых рейсов в страну у авиакомпании нет.

Украинская авиакомпания МАУ сегодня заявила, что начала отправлять самолеты за границу, поскольку получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию. Еще два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.

В Wizz Air уверяют, что все рейсы в и из Украины продолжают выполняться в обычном режиме.