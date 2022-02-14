SkyUp возобновил продажу билетов на все рейсы

SkyUp возобновил продажу билетов на все рейсы

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновила продажу билетов на все рейсы, сообщает Новое время.

Ранее компания прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года из-за требований лизингодателей, поскольку страховые компании сообщили, что прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

"Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и правительством мы сумели добиться результатов – полеты в Украину остаются безопасными и защищенными", – заявил Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.

Напомним, что 13 февраля утром самолет SkyUp Airlines, следовавший по маршруту PQ0902 Фуншал (Португалия) - Киев (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Молдова). 175 пассажиров добирались в столицу Украины автобусом. Авиакомпания объяснила, что ирландский лизингодатель, которому принадлежит самолет, запретил выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Несколькими днями ранее авиакомпания KLM (Нидерланды) на несколько дней остановила полеты в Украине.

Кабинет министров Украины 13 февраля по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины увеличил объем резервного фонда Госбюджета на 16,6 млрд грн.

"Средства будут храниться на отдельном эскроу-счете Министерства инфраструктуры Украины и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков", — сообщили в Камбине.

Норвежский авиаперевозчик Norwegian сообщил сегодня, что не будет летать над территорией Украины. Прямых рейсов в страну у авиакомпании нет.

Украинская авиакомпания МАУ сегодня заявила, что начала отправлять самолеты за границу, поскольку получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. МАУ по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов Boeing 737-800 в Испанию. Еще два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.

В Wizz Air уверяют, что все рейсы в и из Украины продолжают выполняться в обычном режиме.

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