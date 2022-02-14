Энергорегулятор принял еще одно постановление для стабилизации рынка э/э

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование на рынках энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в понедельник отменила свои три предыдущих постановления о введении ограничительных мер на рынке электроэнергии, два из которых были отменены Окружным административным судом Киева 11 февраля, а также приняла и продлила откорректированные решения, сообщает Интерфакс-Украина.

"Участники рынка знают, что у нас регулировать (ситуацию - ИФ) взялся окружной административный суд. Однако внес кавардак, конечно, поэтому сегодня принимаем соответствующие решения. Во-первых, признаем такими, что утратили действие все три постановления, чтобы не было путаницы", – заявил на заседании глава регулятора Валерий Тарасюк.

В свою очередь, в качестве ответных мер НКРЭКУ приняла временные решения на период до 28 февраля об установлении минимальной цены на внутрисуточном рынке (ВСР) 110% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на расчетный период и откорректировала алгоритм платы за негативные небалансы на уровне 102% от предельной цены на РСВ. Также регулятор продлил действие минимальной предельной цены на РСВ.