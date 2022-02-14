Энергорегулятор принял еще одно постановление для стабилизации рынка э/э
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование на рынках энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в понедельник отменила свои три предыдущих постановления о введении ограничительных мер на рынке электроэнергии, два из которых были отменены Окружным административным судом Киева 11 февраля, а также приняла и продлила откорректированные решения, сообщает Интерфакс-Украина.
"Участники рынка знают, что у нас регулировать (ситуацию - ИФ) взялся окружной административный суд. Однако внес кавардак, конечно, поэтому сегодня принимаем соответствующие решения. Во-первых, признаем такими, что утратили действие все три постановления, чтобы не было путаницы", – заявил на заседании глава регулятора Валерий Тарасюк.
В свою очередь, в качестве ответных мер НКРЭКУ приняла временные решения на период до 28 февраля об установлении минимальной цены на внутрисуточном рынке (ВСР) 110% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на расчетный период и откорректировала алгоритм платы за негативные небалансы на уровне 102% от предельной цены на РСВ. Также регулятор продлил действие минимальной предельной цены на РСВ.
"Мы сегодня принимаем повторное решение. Отмена предыдущих решений – это дестабилизация ситуации на рынке как один из элементов гибридной войны. Как повлияет эта отмена – все понимают. "Энергоатом" в январе не продал свой объем электроэнергии на февраль, поэтому до конца месяца можно будет продолжать обваливать РСВ в сложившихся условиях. Отмена нашего решения позволит спекулировать в таких условиях рынком. Поэтому новые меры НКРЭКУ будут и сегодня, и всегда", – отметила в комментарии агентству член комиссии Ольга Бабий.